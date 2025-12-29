الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية

29 ديسمبر 2025 13:20

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وذلك في قصر البديع العامر.

 

وشملت مراسم أداء اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية، وهم: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، والقاضية الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية.

 

وأكد صاحب السموّ حاكم الشارقة، على أهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة وأعضاء السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة ترسيخ مبادئ العدل والنزاهة، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء وصون الحقوق والحريات، مثمناً جهود رئيس وأعضاء مجلس القضاء في إرساء دعائم المنظومة القضائية، والارتقاء بكوادرها، ودعم استقلاليتها.

 

وأشار سموّه إلى أن المحاكم تنظر في العديد من القضايا المختلفة، مؤكداً أهمية التعامل معها بما يحقق العدالة ويحفظ التماسك المجتمعي، موصياً سموّه بالرفق في القضايا التي تمسّ الأسرة، وتجنب كل ما من شأنه تفكيكها، والعمل على معالجتها بروح الإصلاح والتوافق، بما يصون الروابط الأسرية ويعزز الاستقرار الاجتماعي. من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس القضاء عن اعتزازهم بالثقة التي أوليت لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل إخلاص وشفافية، بما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
