علوم الدار

شرطة أبوظبي تُعلن جاهزيتها لاحتفالات العام الجديد 2026

شرطة أبوظبي تُعلن جاهزيتها لاحتفالات العام الجديد 2026
29 ديسمبر 2025 14:30

اعتمدت شرطة أبوظبي خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية للعام الجديد 2026 في جميع مناطق إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية. وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية، إن شرطة أبوظبي أعدت خطة أمنية مشتركة لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال احتفالات العام الجديد، ضماناً لأمن وسلامة الجمهور. من جهتها أكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية، جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، وحثّت مستخدمي الطرق على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات. وحذّرت من الممارسات غير الحضارية مثل استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات)، وقيادة المركبة بتهور والضجيج، ودعت إلى الالتزام بالإرشادات والنصائح، التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة، وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال السنة الميلادية الجديدة، وعكس الصورة المشرّفة عن الدولة. وأكمل مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، استعداداته لرأس السنة الميلادية والعام الجديد. وقال العقيد علي مفتاح العرياني مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، إن شرطة أبوظبي وفّرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في «غرفة العمليات»، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية في حالة الطوارئ عبر الاتصال على 999 على مدار الساعة.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
العام الجديد
