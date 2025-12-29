الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثماني الشيخ عبدالرحمن بن علي النعيمي وفاطمة النعيمي

حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثماني الشيخ عبدالرحمن بن علي النعيمي وفاطمة النعيمي
29 ديسمبر 2025 15:33

أدى صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عقب صلاة الظهر اليوم، صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان، على جثماني المغفور لهما بإذن الله، الشيخ عبدالرحمن بن علي بن راشد النعيمي، وفاطمة بنت عبدالرحمن النعيمي.

وأدى الصلاة إلى جانب سموّهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، وسعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

حميد بن راشد: عيد الاتحاد رسخ دعائم دولة واحدة متحدة ومزدهرة

كما أدّى الصلاة جمعٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وعدد من المواطنين والمقيمين، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما جميل الصبر السلوان.

وقد شُيّع جثمانا الفقيدين، رحمهما الله، إلى مثواهما الأخير، حيث ووريا الثرى في مقبرة الجرف بعجمان.

حاكم عجمان
