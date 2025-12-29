الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"طرق دبي": مزاد الأرقام المتميزة الـ 120 يحقق أكثر من 109 ملايين درهم

"طرق دبي": مزاد الأرقام المتميزة الـ 120 يحقق أكثر من 109 ملايين درهم
29 ديسمبر 2025 15:36

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ120 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي السبت الماضي 109 ملايين و26 ألف درهم، في أعلى إيراد مالي يسجله مزاد الأرقام المميزة منذ انطلاقه.

وحقق الرقم (BB12) أعلى قيمة في المزاد، وبيع بـ9 ملايين و660 ألف درهم، تلاه الرقم (AA25) بـ8 ملايين و40 ألف درهم، ثم الرقم (BB30) بـ6 ملايين و740 ألف درهم، والرقم (CC100) بـ4 ملايين و210 آلاف درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن النتائج المسجلة في المزاد تأتي ضمن نهجها في تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية، بما يراعي الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة للراغبين في اقتناء الأرقام المميزة.

 

وطرحت الهيئة ضمن المزاد رقم (120) الذي أقيم في قاعة "الجود" بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي عند الساعة 4:30 عصراً، 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA – BB – CC - K-N-O-R-T-U-V-W-X-Y-Z)، وبدأ التسجيل يوم الاثنين 22 ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء، إضافة إلى التسجيل في قاعة المزاد، كما خضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

المصدر: وام
مزاد علني
طرق دبي
