تعاف ناجح لطفل يعاني حالات خلقية معقدة في "خليفة الطبية"

حققت مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة "صحة" ضمن مجموعة بيورهيلث، تعافياً ناجحاً لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، عانى منذ ولادته حالات خلقية معقّدة شملت "متلازمة التثلث الصبغي الفسيفسائية 8"، و"شق سقف الحلق"، و"مرض القلب الخلقي"، وذلك من خلال نهج علاجي شامل قائم على الرعاية متعددة التخصصات والدعم المتعاطف.

وأكدت أحدث فحوصات تخطيط صدى القلب "الإيكو" سلامة وظيفة البطينين لدى الطفل، وعدم وجود أي بقايا لعيب الحاجز البطيني "VSD"، بالتزامن مع تحسن تدريجي في مؤشرات ارتفاع ضغط الدم الرئوي نتيجة العلاج بجرعة منخفضة من "دواء السيلدينافيل".

ومن المقرر أن يواصل الطفل المتابعة الدورية في عيادة أمراض القلب بمدينة الشيخ خليفة الطبية، إلى جانب المتابعة المستمرة في عيادة أمراض الرئة والعيادات العامة للأطفال.

وكان الطفل قد شُخّص عند الولادة بعيب في الحاجز البطيني، ما استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا، حيث خضع في عام 2024 لعملية قلب ناجحة أسهمت في تصحيح العيب الخلقي، لتتواصل بعدها الرعاية الطبية بتشخيص ارتفاع ضغط الدم الرئوي وإدارة الحالة عبر متابعة دقيقة وخطة علاجية مستمرة بإشراف فريق طبي متخصص.

وقال الدكتور عارف الحكمي، استشاري أمراض قلب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن رحلة علاج الطفل تجسّد قوة استثنائية لطفل صغير وتفاني الفريق الطبي، مشيرًا إلى أن ما تحقق من تقدم هو نتاج عمل جماعي متكامل وتعاون مستمر بين مختلف التخصصات الطبية طوال مراحل العلاج.