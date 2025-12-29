الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي

حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
29 ديسمبر 2025 20:33

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وعدداً من ضيوف «القمة العالمية للرياضة» التي انطلقت اليوم في دبي بمشاركة 1500 شخصية رياضية من أكثر من 50 دولة حول العالم.

جرى، خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون في تفعيل الأثر الإيجابي للرياضة بصورة عامة، ولعبة كرة القدم، على وجه الخصوص، بما تحظى به من شعبية كبيرة على مستوى العالم، من أجل تحقيق مزيد من التقارب بين الأمم والشعوب، مؤكداً سموّه أن الرياضة ستبقى من أهم الأدوات القادرة على نشر مقومات التعايش والتفاهم بين الناس على تنوّع خلفياتهم الثقافية، مثنياً سموّه على دور «الفيفا» وما يقوم به الاتحاد الدولي من جهود هدفها الارتقاء بمنظومة كرة القدم العالمية، برؤية شاملة تدعم مستقبلا أكثر ابتكاراً للعبة.
وأكّد سموّه، خلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال القمة، أن هذا الحدث العالمي سيكون محطة انطلاق لكثير من المبادرات والشراكات الرياضية العالمية الهادفة إلى تعزيز التقارب بين المجتمعات حول العالم، ومنصة سنوية لمناقشة فرص تطوير مختلف الرياضات ودعم الأجيال القادمة من المواهب الرياضية وتطوير أساليب التدريب واللياقة البدنية وكيفية دعم الأندية والأكاديميات والاتحادات والمؤسسات الرياضية.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «استضافة دبي وتنظيمها لهذه القمة العالمية هو أبلغ دليل على حرصها على أن تكون شريكاً مؤثراً في رسم مستقبل الرياضة العالمية، من خلال توفير المجال للقاء الأفكار واكتشاف مزيد من الفرص اللازمة لدعم المواهب وتحفيز الإبداع وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة، ويبقى هدفنا صناعة أثر إيجابي مستدام يعزز من فرص ازدهار الرياضة في مختلف بلدان ومناطق العالم».
من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالدور الرائد لدولة الإمارات، منوهاً بما تقوم به دبي من جهود وما تطلقه من مبادرات في سبيل دعم الرياضة العالمية، والتي تتجسّد في تنظيم قمة تجمع أهم رموز وقيادات الرياضة من حول العالم، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقطاعها الرياضي بمزيد من التطور والنجاح.

حضر اللقاء سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، وسموّ الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
جياني إنفانتينو
الفيفا
