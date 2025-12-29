قائد «شرطة أبوظبي»: دعم منظومة الأمن والأمان

أبوظبي ( الاتحاد)



اطّلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته إلى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، على منظومة العمل الأكاديمي والتدريبي، وما تتضمنه من برامج تطويرية متكاملة لإعداد الكوادر الشرطية والأمنية وفق أعلى المعايير العالمية، بحضور اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة.

وكان في استقبال معاليه العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، مدير الأكاديمية، وعدد من الضباط، حيث اطّلع على منظومة التطوير، والدورات التخصصية، ومنظومة الأفراد، والخطة التدريبية، إضافة إلى خطة الرماية والحاويات التدريبية، والدبلومات الأكاديمية، وعرضٍ مرئي عن المدينة التدريبية، إلى جانب دور الأكاديمية في تأهيل مجندي الخدمة الوطنية، ومنظومة التأهيل الشرطي.



دور محوري

أشاد معاليه بمستوى التنظيم والتطوير في الأكاديمية، مؤكداً دورها المحوري في إعداد الكوادر الشرطية المؤهلة، ودعم منظومة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.