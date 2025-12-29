الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الصحة» تنظم ورشة «بيئات العمل الداعمة للصحة»

تحسين صحة الموظفين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي (من المصدر)
30 ديسمبر 2025 01:31

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة «بيئات عمل داعمة للصحة» في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، لمراجعة الوضع الحالي لـ 14 جهة خضعت لمعايير تقييم بيئة العمل الداعمة للصحة في الإمارة، وذلك كنموذج عملي ضمن خطوات تفعيل الدليل الوطني لتطبيق بيئات العمل المعززة للصحة 2025، وفي إطار مبادرة مشاريع الـ 100 يوم.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن تطبيق الدليل الوطني لبيئات العمل المعززة للصحة 2025 يعكس التزاماً عملياً بتحويل المؤشرات والتقييمات إلى خطط تنفيذية واضحة، تقوم على الشراكة والتكامل بين الجهات، لتكثيف الجهود التي تسهم في تحسين صحة الموظفين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم استدامة المنظومة الصحية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

محطة مهمة

أكدت نوف خميس العلي، مدير إدارة تعزيز الصحة في الوزارة أن الورشة تشكل محطة مهمة للانتقال من مرحلة التقييم للجهات التي تم تطبيق معايير الدليل عليها إلى مرحلة التنفيذ العملي لزيادة تحقيق معايير البيئة المعززة للصحة.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الفجيرة
دائرة الموارد البشرية
