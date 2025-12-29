«إقامة دبي» تحتفي بالقوى العاملة

دبي (وام)



تُنظّم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وللعام الثالث على التوالي، احتفالاً استثنائياً مخصصاً للقوى العاملة في إمارة دبي، احتفاء برأس السنة الميلادية الجديدة، في مبادرة إنسانية تعبّر عن التقدير العميق لدور هذه الفئة الحيوية، وتعكس التزام دبي بوضع الإنسان في قلب مسيرة التنمية، انسجاماً مع مستهدفات عام المجتمع. وتجمع الفعالية بين الحضور الميداني والمشاركة الافتراضية، بما يتيح لجميع القوى العاملة في إمارة دبي التفاعل مع الحدث، سواء من خلال مواقع الاحتفال الميدانية، أو عبر البث المباشر والمشاركة الرقمية من خلال تطبيق «بلو كونيكت» المعتمد كمنصة رقمية للحفل الافتراضي. ويُتيح التطبيق للقوى العاملة إمكانية الاشتراك المجاني، والاطلاع على جميع الفعاليات والمبادرات والخدمات المتاحة عبر المنصة، إلى جانب متابعة البث المباشر والتفاعل الرقمي، بما يعزّز سهولة الوصول ويضمن تجربة شاملة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، أن تنظيم هذا الاحتفال يجسّد نهج الإمارات الإنساني القائم على التقدير والامتنان، مشيراً إلى أن القوى العاملة تشكّل ركيزة أساسية في استدامة التنمية، وشريكاً حقيقياً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وأوضح اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن هذه الفعالية تعكس رؤية مؤسسية راسخة تقوم على تعزيز التلاحم المجتمعي، وتقدير الجهود الإنسانية للقوى العاملة.