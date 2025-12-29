«بلدية أبوظبي» توعّي بأهمية صيانة مظلات السيارات

أبوظبي (الاتحاد)



نظمت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، حملة «دارنا مسؤوليتنا- فرجاننا عنواننا»، لتوعية أفراد المجتمع بضرورة صيانة مظلات السيارات بشكل دوري، حفاظاً على المظهر العام، وضمن جهودها المستمرة لتعزيز المظهر الجمالي والحضاري وجودة الحياة، وترسيخاً لبيئة حضرية آمنة ومستدامة.

تأتي هذه الحملة في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في المبادرات والحملات الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة، واستدامة المرافق العامة والخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في نشر ثقافة المسؤولية المشتركة، وجعل أفراد المجتمع شركاء رئيسيين في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العام.

وشملت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المناطق والأحياء السكنية، قدّم خلالها مفتشو البلدية إرشادات توعوية حول أهمية الصيانة الدورية لمظلات السيارات، ودورها في حماية المركبات، والحفاظ على المظهر الجمالي للفرجان، كما تم تنظيم ورش توعوية ومحاضرات إرشادية سلطت الضوء على أفضل الممارسات في صيانة مظلات السيارات، وتعزيز المشهد الحضاري المتناسق.

وشدد مفتشو البلدية على ضرورة الاهتمام بمظلات السيارات، وصيانتها بشكل منتظم، باعتبارها جزءاً من المرافق التي تعكس الصورة الجمالية والحضارية للمدينة، وتواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها أبوظبي، مشيرين إلى أن مظلات السيارات ليست مجرد عنصر وظيفي فحسب، بل هي جزء من منظومة المظهر العام التي تترك انطباعاً بصرياً موحداً وجذاباً للأحياء السكنية.



الصيانة الدورية

كما تم التأكيد على أن الصيانة الدورية لمظلات السيارات تساعد في الحفاظ على سلامة السكان والممتلكات، وتحد من المخاطر الناتجة عن تلف الهياكل، أو تراكم الأوساخ والمواد التي قد تشوّه المظهر العام، أو تتسبب في أضرار للمركبات.

ودعت الحملة جميع السكان إلى القيام بدورهم في المحافظة على المرافق المحيطة بمنازلهم، والالتزام بصيانة مظلات سياراتهم بشكل منتظم، بما يعكس روح الشراكة المجتمعية، ويسهم في تعزيز الهوية البصرية لأبوظبي مدينة حديثة، تمتاز برؤية عمرانية عصرية متقدمة.