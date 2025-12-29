«مجموعة أدنيك»: «النقل المتكامل» شريك تشريعي في «يومكس» و«سيمتكس»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة أدنيك اختيار مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي شريكاً تشريعياً للتنقل للدورة السابعة من معرضَي يومكس وسيمتكس 2026، والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ورئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين والمؤتمرات المصاحبة بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع مركز النقل المتكامل، الرائد إقليمياً في حلول التنقل الذكي والمستدام، ستسهم في الارتقاء بهذه الدورة من معرضي يومكس وسيمتكس. وبدعمهم، سيشهد المعرضان إطلاق مؤتمر تجاري جديد واستعراض مجموعة واسعة من التقنيات الموجهة للقطاعات المدنية والتجارية».

بدوره، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «تمثل شراكتنا مع مجموعة أدنيك في معرضي يومكس وسيمتكس 2026، والمؤتمر التجاري المصاحب، فرصة مهمة لتسليط الضوء على أطرنا التنظيمية والمشاريع الرائدة في المركبات ذاتية القيادة والتنقل الجوي المتقدم، إضافة إلى منظومة البنية التحتية الذكية التي نعمل على تطويرها».