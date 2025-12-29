الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إعادة تأهيل وتمكين النزلاء في «عقابية وإصلاحية» رأس الخيمة

مبنى المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة (أرشيفية)
30 ديسمبر 2025 01:32

رأس الخيمة (وام)

أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة إطلاق برنامج متكامل، يهدف إلى إعادة تأهيل وتمكين النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة؛ وذلك وفق نهج قائم على التقييم، واستخدام أفضل الممارسات الدولية في مجالات التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي. ويجسد البرنامج التزام المؤسسة بدعم مسارات التعليم، والتدريب المهني، والصحة النفسية، مع توفير مسارات عملية تمكن النزلاء من الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج.
كما يقدم نهجاً مبتكراً لإعادة التأهيل، يعالج عدداً من الأسباب الجوهرية للعودة إلى الجريمة، وخفض معدلاتها والرجوع إليها.
وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: إن هذا البرنامج ينطلق من إيمان راسخ بأن التأهيل الفعال يبدأ من فهم احتياجات الأفراد، مشيرة إلى أن توفير التعليم والتدريب داخل المؤسسات العقابية هو استثمار طويل الأمد في أمن المجتمع واستقراره، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى إتاحة فرص حقيقية للنزلاء لإعادة بناء حياتهم.
من جانبه، قال العقيد ذياب الحرش، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة: البرنامج يمثل خطوة مهمة في تعزيز الدور التأهيلي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، من خلال التركيز على التعليم، وتنمية المهارات، والدعم النفسي، بما يهيئ بيئة منظمة تشجع على تحمل المسؤولية الشخصية، وإحداث تغيير سلوكي إيجابي.

