حمدان بن محمد يشهد توقيع شراكة بين «الفيفا» ومجلس دبي الرياضي لإطلاق جائزة عالمية جديدة من دبي

بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومجلس دبي الرياضي، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة للإعلان عن جائزة رياضية عالمية جديدة تنطلق من دبي سنوياً، وتحمل اسم أكبر اتحاد دولي مسؤول عن إدارة وتطوير كرة القدم على الصعيد العالمي.

وجاء الإعلان عن إطلاق جائزة الفيفا العالمية في دبي خلال فعاليات اليوم الأول من «القمة العالمية للرياضة» التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث تقرر إطلاق الجائزة رسمياً في العام 2026، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها ومعايير الترشح، والفئات المستهدفة من مختلف دول العالم خلال المرحلة المقبلة.

في هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي «يرتبط مجلس دبي الرياضي بعلاقة شراكة وطيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أثمرت عن العديد من المبادرات التي أعلن عنها رئيس الفيفا من دبي خلال الفترة الماضية، وكان لها أثرها على مجمل منظومة كرة القدم العالمية».

وأضاف سموّه «يسرّنا اليوم الإعلان عن هذه الاتفاقية الجديدة، التي تؤكد استمرارية التعاون بين الجانبين، وتعكس مكانة دبي على خريطة كرة القدم العالمية، ودورها في تطوير منظومة اللعبة حول العالم، وصناعة مستقبل أفضل للعبة الأكبر والأشهر عالمياً، من خلال إطلاق المبادرات الرائدة، وتكريم المتميزين، واستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى».

وختم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوله «دبي ملتزمة بدعم تطوير منظومة الرياضة العالمية عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص، وتمتلك كافة مقومات النجاح للقيام بهذا الدور على النحو الأمثل، بما يضمن ترك بصمة إماراتية إيجابية ومؤثرة على صفحة الرياضة العالمية».

من جانبه، أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون الجديدة، مؤكداً حرص (الفيفا) على تعزيز شراكة الاتحاد الدولي مع دبي من خلال مجلس دبي الرياضي، ومع مختلف الجهات التي تسهم في تطوير منظومة كرة القدم العالمية والارتقاء بها، وقال إن الجائزة العالمية الجديدة ستكون بمثابة إضافة جديدة ومبتكرة للاحتفاء بالتميز في عالم كرة القدم، وتكريم أبرز نجومها على مدار العام.

وأوضح إنفانتينو أن القمة العالمية للرياضة شكّلت منصة مثالية للإعلان عن هذه الاتفاقية المهمة، وإطلاق الجائزة المرتقبة، التي تعكس ثقة العالم بدبي ودورها المحوري في إطلاق مبادرات رياضية عالمية رائدة، فضلًا عن كون القمة منصة فاعلة للحوار وتبادل الرؤى.

وأضاف رئيس الفيفا «دبي شريك فاعل في تطوير الرياضة العالمية، والاتحاد الدولي لكرة القدم يثمّن التعاون معها، لما تمثله من نموذج عالمي في استضافة الفعاليات الرياضية وبناء الشراكات الدولية المستدامة».

جدير بالذكر أن «القمة العالمية للرياضة» ينظمها مجلس دبي الرياضي يومي 29 و30 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا تحت شعار «نوحّد العالم عبر الرياضة»، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من القادة والنجوم وأساطير الرياضة العالمية، وبحضور أكثر من 1500 من القيادات الرياضية والمسؤولين والمتخصصين ضمن مختلف المجالات الرياضية.