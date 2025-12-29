الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية عجمان» تنقل خدماتها إلى تطبيق «عجمان ون»

«بلدية عجمان» تنقل خدماتها إلى تطبيق «عجمان ون»
30 ديسمبر 2025 01:32

عجمان (وام)


أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بدء مرحلة جديدة في تقديم خدماتها الرقمية، تتمثل في إيقاف العمل بتطبيقها الذكي (MPDA) عبر جميع المتاجر الإلكترونية «آبل، أندرويد، وهواوي» اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، ونقل كافة خدماتها لتكون متاحة حصرياً عبر تطبيق «عجمان ون»، وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لتوحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة.

 

وفي إطار هذا التحول الرقمي الشامل، أكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أنه تم بالفعل نقل أكثر من 40 خدمة ذكية بكامل مزاياها وخصائصها إلى تطبيق «عجمان ون»، بما يضمن استمرارية الأعمال من دون انقطاع، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع «رؤية عجمان 2030» لتعزيز جودة الحياة، وتبسيط رحلة المتعامل من خلال منصة موحدة توفر تجربة سلسة، آمنة، وفعالة، وتلغي الحاجة لتطبيقات متعددة.
ويستند هذا الانتقال إلى رصيد ضخم من الإنجازات التي حققها تطبيق (MPDA) منذ إطلاقه عام 2014، حيث شكل ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، خادماً أكثر من 230 ألف مستخدم، ومنجزاً لما يزيد على 3 ملايين معاملة رقمية بأكثر من 27 لغة، وقد تكللت مسيرة التطبيق بحصوله على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وتصنيف الخمس نجوم لدورتين متتاليتين، فضلاً عن ريادته كأول تطبيق يوفر الهوية والتوقيع الرقميين وخدمات الساعة الذكية على مستوى الدولة.
وبناء على هذه المعطيات، دعت الدائرة كافة المتعاملين إلى المبادرة بتحميل تطبيق «عجمان ون» للاستفادة من حزمة الخدمات الحكومية المتكاملة، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات استباقية تدعم رفاهية المجتمع، وتعزز مكانة عجمان نموذجاً رائداً في العمل الحكومي الموحد والمستدام.

دائرة البلدية والتخطيط
بلدية عجمان
عجمان
