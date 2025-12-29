الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين جامعة الشارقة و«تنمية المجتمع» بدبي

صلاح الحاج وشيخة الجرمن خلال توقيع الاتفاقية (وام)
30 ديسمبر 2025 01:32

الشارقة (وام) 

وقعت جامعة الشارقة وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وبناء شراكة استراتيجية في مجالات البحوث والدراسات الاجتماعية المستدامة، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات، انسجاماً مع الأجندة الوطنية الحكومية وخطة دبي الإستراتيجية. 
وقع المذكرة عن جامعة الشارقة، الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، فيما وقعتها عن هيئة تنمية المجتمع بدبي شيخة الجرمن، المديرة التنفيذية لقطاع التطوير الاجتماعي، وذلك في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز المشاركة المجتمعية. 
وأكد الدكتور صلاح طاهر الحاج، أن المذكرة تعكس التزام جامعة الشارقة بدورها المجتمعي وتسخير إمكاناتها الأكاديمية والبحثية لدعم جهود التنمية الاجتماعية، وتمكين الطلبة والباحثين، وتطوير البرامج المجتمعية والبحثية بما يخدم أولويات الأجندة الوطنية، لاسيما أجندة دبي الاجتماعية 2033. 
وقالت شيخة الجرمن: توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الاجتماعي، وتعزيز البحث العلمي القائم على الأدلة لدعم السياسات الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة دبي.

