«بلدية دبي» تعزز الرقابة على منتجات العسل

آمنة الكتبي (دبي)



تشارك بلدية دبي، ممثلة في مختبر دبي المركزي، في مهرجان حتا، عبر منصة مخبرية متكاملة تقدم فحوصاً فورية ومتقدمة لجودة وسلامة منتجات العسل، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المخبرية، بما يتيح الحصول على النتائج في وقت قياسي داخل موقع المهرجان، وتشمل الفحوص التي يجريها المختبر قياس مستويات السكريات الطبيعية والصناعية، ونسبة الرطوبة، إلى جانب الكشف عن بقايا العقاقير الطبية، حيث تنجز بعض الفحوص خلال أقل من دقيقتين، ما يسهم في تعزيز موثوقية المنتجات المعروضة، وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، ورفع مستوى ثقة المستهلكين بجودة وسلامة العسل المتداول في الأسواق.

وتتميز مشاركة مختبر دبي المركزي في هذه النسخة من المهرجان بتقديم أجهزة مخبرية متفردة تستخدم للمرة الأولى، وتعتمد على تقنيات الأشعة تحت الحمراء، صممت خصيصاً لإجراء عدد من الفحوص المخبرية الأساسية للعسل ومنتجاته خلال فترة زمنية لا تتجاوز دقيقة واحدة، في خطوة تعكس التطور التقني، الذي تشهده منظومة الفحص المخبري في إمارة دبي.

تقنيات ذكية

يضم مختبر دبي المركزي منظومة فحوص مخبرية متكاملة للعسل، تشمل ما يصل إلى 512 فحصاً، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق خدماته وقدراته الفنية في دعم جودة وسلامة المنتجات الغذائية، ويؤكد حرص بلدية دبي المستمر على تطوير الفحوص المخبرية، وتعزيز كفاءتها، وتسريع إنجازها، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء.

وانسجاماً مع رؤية بلدية دبي في التحول الرقمي والابتكار الحكومي، يستعرض المختبر، خلال المهرجان، نموذجاً متقدماً لاستلام العينات، يقوم على توظيف أحدث التقنيات الذكية في منظومة العمل المخبري، حيث يتم تسلم عينات العسل من النحالين عبر روبوت ذكي، يعمل بشكل آلي بالكامل دون أي تدخل بشري، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ويرفع مستويات الدقة والموثوقية، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود بلدية دبي لتعزيز منظومة الرقابة الغذائية خلال الفعاليات المجتمعية والاقتصادية، ودعم المنتج المحلي، وترسيخ ثقافة الجودة والشفافية، بما يسهم في حماية صحة المستهلكين، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً في تطبيق أفضل الممارسات الرقابية والمخبرية.