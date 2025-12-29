بيان مشترك بين الإمارات والإكوادور بشأن القبض على مجرم مدرج على النشرة الحمراء للإنتربول

ألقت الجهات المختصة في الإمارات العربية المتحدة، القبض على روبيرتو كارلوس ألفاريز فيرا، إكوادوري الجنسية، والمدرج على النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الإنتربول، وذلك استجابةً لطلب من السلطات المختصة في جمهورية الإكوادور.

وأكدت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور أن هذه الخطوة تعكس الالتزام الراسخ لدى البلدين بتطبيق القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك شبكات الاتجار بالمخدرات.

كما شدد الجانبان على التزامهما بالحفاظ على قنوات اتصال فعّالة بين السلطات المركزية المعنية في البلدين، بما يعكس النهج المشترك لتعزيز التعاون القضائي ومواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية.