علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يعزي في وفاة موزة إبراهيم آل علي وبخيتة راشد آل علي وحصة الطنيجي

راشد بن سعود لدى تقديمه العزاء في وفاة بخيتة راشد آل علي بحضور صقر بن سعود وحميد بن سعود (وام)
30 ديسمبر 2025 01:33

أم القيوين (وام) 

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 
كما قدم سمو ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بخيتة راشد عيسى بن شقوي آل علي. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة عود الطاير بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 
 وقدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حصة سيف عبدالله كليب الطنيجي. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 
رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين.

 

