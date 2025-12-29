الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يتوقع تقلبات جوية حتى السبت

أبوظبي
30 ديسمبر 2025 00:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء وحتى السبت 3 يناير المقبل، طقساً متنوعاً يتراوح بين المغبر والغائم جزئياً والصحو، مع فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، وانخفاض في درجات الحرارة في بداية الفترة، يلي ذلك استقرار نسبي وارتفاع طفيف لاحقاً.

وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 60 كم/س، ويكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

طقس الأربعاء صحو إلى غائم جزئيا، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة على السواحل والمناطق الشمالية، ويصاحب ذلك انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س. ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

يكون الطقس يوم الخميس رطبا صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئيا، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

أما طقس الجمعة، فيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويكون صحواً إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س. ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأضاف المركز أن طقس السبت سيكون رطباً صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويكون صحواً إلى غائم جزئيا. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س. ويكون البحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً صباحاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
تقلبات جوية
