علوم الدار

حاكم الشارقة يُصدر مراسيم أميرية بشأن محميات المنتثر ومحافز والمتسنّد

30 ديسمبر 2025 14:10

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن دمج محمية المنتثر ومحمية محافز في إمارة الشارقة.


ونصّ المرسوم على أن تُدمج كلٌّ من محمية المنتثر ومحمية محافز في محمية واحدة باسم: «محمية المنتثر»، وتكون حدودها الجغرافية بعد الدمج وفقاً للخرائط المرفقة بالمرسوم.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن استبدال مسمى محمية المتسنّد الطبيعية في إمارة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُستبدل بمسمى «محمية مسند الطبيعية» أينما ورد في التشريعات وكافة التعاملات الإدارية والمالية والقانونية وغيرها من المعاملات الأخرى، المسمى الآتي: «محمية المتسنّد الطبيعية».

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
