حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن علي النعيمي

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له، الشيخ عبدالرحمن بن علي بن راشد النعيمي.





وأعرب سموّهما، لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الرميلة بعجمان، عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.