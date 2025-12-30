الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أبوظبي للخلايا الجذعية وياس كلينك يحصلان على اعتماد العلاجات الخلوية "FACT"

30 ديسمبر 2025 16:16

حصل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ومستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة على الاعتماد الدولي المعترف به من مؤسسة اعتماد العلاجات الخلوية (FACT) لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم (AD-BMT)، في إنجاز يعكس الامتثال الكامل للمعايير الدولية "FACT-JACIE" في جمع ومعالجة وتطبيق منتجات العلاج بالخلايا.

 

وأجرت FACT تقييمًا شاملًا لمرافق المركز والمستشفى، شمل مراجعة مفصلة للوثائق وتفتيش المنشآت للتأكد من الالتزام بمعاييرها الدولية، إضافة إلى توافق العمليات مع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الخاصة بممارسات الأنسجة الجيدة.

 

وحصل المركز والمستشفى على اعتماد FACT لمجموعة شاملة من العلاجات التي يشملها البرنامج، تتضمن زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للبالغين والأطفال، العلاج بالخلايا المناعية، جمع منتجات العلاج بالخلايا من نخاع العظم لاستخدامها في العلاج والتصنيع، جمع منتجات العلاج بالخلايا عن طريق فصل مكونات الدم للاستخدام في الإدارة والتصنيع، ومعالجة منتجات العلاج بالخلايا بمستويات مختلفة من المعالجات، من الحد الأدنى إلى الأكثر تقدمًا، والتي تُجرى في مختبر معالجة الخلايا بمركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

 

وأكد البروفيسور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم، وأن اعتماد FACT يعكس التزام فرق العمل بالتميز والابتكار في مجال العلاج بالخلايا، ويؤكد كفاءة العمليات ورؤية المؤسستين الاستراتيجية، ويعزز مكانتهما كجهة رائدة إقليمياً في تطوير العلاجات المتقدمة وإجراء الأبحاث العلمية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة ورعاية المرضى.

المصدر: وام
العلاجات الخلوية
مستشفى ياس كلينك
الخلايا الجذعية
