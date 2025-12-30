اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي) شهد طقس اليوم انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع نشاط لحركة الرياح، واضطراب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، حيث أدت رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للغبار والأتربة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في بحر عمان، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام وذلك حتى الغد، واستمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام وحتى مساء الغد.

وتفصيلاً: «تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفعاً جوياً من الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا».. مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى بلغ نحو 5 درجات مقارنة بيوم أمس، كما أشار المركز الوطني للأرصاد إلى انخفاض آخر بدرجات الحرارة غداً، حيث بلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح هذا اليوم 4.3 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. في حين كانت أقل درجة حرارة سجلت في الدولة أمس 9 درجات مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ونظراً لارتفاع الموج واضطراب البحر في الخليج العربي، وبحر عمان، دعا المركز الوطني للأرصاد إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء اضطراب البحر وتجنب السباحة وممارسة الغوص، وتجنب ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية.. أثناء اضطراب البحر.

ويسود اليوم طقس مغبّر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شمالاً وشرقاً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.