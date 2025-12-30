الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن عبيد آل مكتوم

30 ديسمبر 2025 19:58

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
