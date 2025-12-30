شرطة رأس الخيمة تنهي استعداداتها لتنظيم الإجراءات الأمنية لاحتفالات رأس السنة الميلادية

تفقد الفريق الدائم للفعاليات والاحتفالات برأس الخيمة الاستعدادات النهائية والإجراءات الأمنية لاحتفالات رأس السنة الميلادية بالإمارة، التي ستنطلق خلال الساعات القادمة، وذلك بحضور العميد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وفريق العمل واللجان المختلفة.

واطلع على الاستعدادات والتجهيزات الأمنية كافة؛ لمراقبة موقع الاحتفالات.

وتم تفقّد نظم سير التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في موقع الحدث السنوي الهام، والمرتبطة بغرفة العمليات المتحركة التي تساعد على التحكّم والمراقبة للآليات المتحركة في المداخل والمخارج كافة، كذلك تم التأكد من تفعيل نظام عمل (بصمة الوجه) لجميع مرتادي منطقة الاحتفالات.

وستُؤمّن أربعة مواقع للاحتفالات في الإمارة، وهي: جزيرة المرجان، وخور رأس الخيمة خلف اتصالات، وكورنيش القواسم مقابل أبراج جلفار، ومنطقة فندق ريكسوس معيريض. وقد خُصصت (4) مواقف مختلفة في جزيرة المرجان: (موقف جيس)، (موقف ينس)، (موقف ضاية)، (موقف مخرج 122)؛ لنقل الزوّار إلى مناطق المشاهدة لاحتفالات رأس السنة.

وتؤكد شرطة رأس الخيمة أن الطرق مراقبة بكاميرات المدينة الآمنة ويمنع إيقاف المركبات على جوانب الطرق الرئيسية والتأكيد على استخدام الموقف بالشكل الصحيح والالتزام بالمساحة المحددة، والالتزام بتعليمات الجهات الأمنية.