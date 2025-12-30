الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء باكستان
30 ديسمبر 2025 22:56

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى باكستان.
وتبادل سموه ورئيس الوزراء الباكستاني، التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد، متمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار العالم أجمع.
وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وأولويات التنمية في البلدين.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
من جانبه، عبّر دولة محمد شهباز شريف، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة بتعزيز العلاقات الإماراتية الباكستانية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها سموه مؤخراً إلى باكستان، كما ثمّن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده، خاصة في المجالات التنموية.

