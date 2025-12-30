الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد حكومي لبناني يطّلع على النماذج الحكومية المستقبلية في الإمارات

الوفد الحكومي اللبناني خلال زيارته إلى دولة الإمارات
31 ديسمبر 2025 02:29

دبي (الاتحاد)

اطّلع وفد حكومي من مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية لبنان، على أفضل التجارب ونماذج العمل المستقبلية التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية للدولة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات العمل الحكومي.
ضَمّ وفد حكومة جمهورية لبنان، معالي القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، وعدداً من المسؤولين في مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات.
وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الإمارات، التقى خلالها معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعدداً من القيادات الحكومية.
وأكد عبدالله لوتاه، أن الشراكة مع حكومة لبنان في مجالات العمل الحكومي، تعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

