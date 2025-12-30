الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هوية مؤسّسية جديدة لـ «الدفاع المدني» بدبي

راشد المطروشي
31 ديسمبر 2025 02:29

 دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة نوعية تعكس مسيرتها التطويرية وتطلعاتها المستقبلية، وذلك ضمن إطار شامل لتحديث النظام البصري للقيادة العامة، بما يواكب ريادة دبي عالمياً في مجال السلامة العامة.
ويأتي شعار الهوية المؤسسية الجديدة «حماية الأرواح والممتلكات» تعبيراً عن التزام القيادة بمبادئها المؤسسية الراسخة، التي ترتكز على تعزيز منظومة الحماية والسلامة، كما يجسّد الشعار قوة ومكانة القيادة العامة للدفاع المدني بدبي بمختلف قطاعاتها، ويُعد أحد العناصر الرئيسة ضمن منظومة شعارات الدفاع المدني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تعكس الهوية المؤسسية الجديدة التزامنا بالهدف الأساسي والغاية الأسمى المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، والتي ننطلق منها نحو الريادة العالمية في مجال السلامة العامة، من خلال بيئة عمل ترتكز على التميز المؤسسي والابتكار المستدام، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويتطلع إلى طموحاتنا للمرحلة المقبلة».

