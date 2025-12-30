الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضاحي خلفان ووزير الشباب والرياضة المصري يبحثان تعزيز التعاون

ضاحي خلفان وأشرف صبحي والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
31 ديسمبر 2025 02:29

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، أمس، معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة.
وحضر اللقاء، اللواء «م» ناصر السيد عبدالرزاق، واللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

مصر
شرطة أبوظبي
دبي
ضاحي خلفان
