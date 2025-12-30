ضاحي خلفان ووزير الشباب والرياضة المصري يبحثان تعزيز التعاون

دبي (الاتحاد)



استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، أمس، معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة.

وحضر اللقاء، اللواء «م» ناصر السيد عبدالرزاق، واللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.