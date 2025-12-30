الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تشغيل مركز الليسيلي الصحي بدبي على مدار 24 ساعة

خلال إحدى المجالس الصحية (من المصدر)
31 ديسمبر 2025 02:29

دبي(الاتحاد)

أعلنت «دبي الصحية» تشغيل مركز الليسيلي الصحي على مدار 24 ساعة، اعتباراً من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول سكان المنطقة إلى الخدمات الصحية، وذلك تلبيةً لمقترحات سكان المنطقة التي طرحوها خلال مبادرة «مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع»، التي شكّلت منصة مفتوحة للتواصل مع أفراد المجتمع، وإشراكهم في تطوير الخدمات الصحية بما يلبي تطلعاتهم.
وتمثّل هذه الخطوة إضافة نوعية لشبكة المراكز الصحية العاملة على مدار 24 ساعة، حيث ستعزّز سهولة وصول سكان المنطقة إلى خدمات الرعاية الصحية في مختلف الأوقات.
وتوفّر «دبي الصحية» 14 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، موزعة على مناطق متعددة في دبي، تقدّم مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية.
وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»: تشغيل مركز الليسيلي الصحي على مدار 24 ساعة يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التطويرية التي تم اعتمادها. استناداً إلى ملاحظات ومقترحات أفراد المجتمع، ضمن مبادرة «مجالس دبي الصحية».

صوت المجتمع

وكانت «دبي الصحية» قد أطلقت مبادرة «مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع»، دعماً لأهداف «عام المجتمع» من خلال مبادرات ميدانية فعّالة تعزز العلاقة بين «دبي الصحية» وأفراد المجتمع، وتوفر منصة حوارية تفاعلية للتواصل المباشر مع السكان في أماكن وجودهم، والتعرّف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالاستفادة من تجارب المتعاملين اليومية وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

عام المجتمع
الرعاية الصحية
دبي الصحية
دبي
