«إسلامية دبي» تُطلق دروس المساجد في يناير 2026

دبي (الاتحاد)



تواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، من خلال تنظيم برنامج دروس المساجد لشهر يناير 2026.

ويستهل البرنامج محطاته الإيمانية بدرس «الإيمان بالله» يوم 5 يناير 2026، لترسيخ أسس العقيدة وتعميق معاني التوحيد واليقين في النفوس، يعقبه درس «أحكام مهمة للمسافرين» يوم 7 يناير 2026، الذي يركّز على تيسير أداء العبادات وفق أحكام الشريعة، بما يعزّز الفقه العملي في حياة الأفراد. وفي 12 يناير 2026، يأتي درس «فضل التوبة» ليبعث رسائل الأمل والإصلاح، ويؤكد أثر التوبة الصادقة في استقامة الفرد والأسرة والمجتمع.

ويحظى محور الأسرة باهتمام خاص من خلال درس «تيسير الزواج وأثره على المجتمع» يوم 14 يناير 2026، الذي يبرز أهمية تيسير الزواج في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز التلاحم الاجتماعي، دعماً لتوجهات الدولة في جعل الأسرة أساس التنمية المجتمعية.

وتتواصل الدروس 19 يناير 2026 بدرس «الإيمان بالملائكة» لترسيخ أركان الإيمان وتعزيز الوعي العقدي، ثم درس «من أحكام الغسل وصفته» يوم 21 يناير 2026، الذي يسهم في رفع مستوى المعرفة بأحكام الطهارة.