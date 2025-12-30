الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمينة الطاير: الأسرة حجر الزاوية في رؤية الإمارات

أمينة الطاير: الأسرة حجر الزاوية في رؤية الإمارات
31 ديسمبر 2025 02:29

دبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل الأسرة محور التنمية واستدامة الازدهار، والأساس الذي تُبنى عليه نهضة الوطن وتقدمه، يترتب عليها نشأة أجيال واعية قادرة على المضي برؤية الاتحاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً، فهي خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.
وأضافت بمناسبة تخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة: نحن في جمعية النهضة النسائية بدبي حرصنا على مدى عقود على أن تكون الأسرة بكل أفرادها محوراً رئيساً في جميع خططنا وبرامجنا، فبرامجنا لا تستهدف المرأة بمعزل عن أسرتها، بل ننظر إلى الأسرة على أنها وحدة متكاملة، ندعم الأم في دورها التربوي والقيادي داخل البيت، ونساند الأب شريكاً أساسياً في تنشئة الأبناء، ونوفر للأبناء مساحات آمنة للإبداع والتعلم واكتشاف الذات، ونؤمن بأن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار الأجدى في مستقبل الوطن، إذ من حضن الأسرة تنطلق القيم، وتتجذر الهوية، وتتكون شخصية الأبناء القادرة على الإبداع والعطاء.
وتابعت: «تنفّذ الجمعية منظومة متكاملة من المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز التماسك الأسري، من برامج الإرشاد والتوجيه الأسري، ودورات التربية الإيجابية، وورش التوعية بقضايا الطفل والشباب، إلى البرامج والفعاليات الثقافية والدينية والتربوية والصحية والتطوعية المختلفة، وتواكب التقدم التقني والذكاء الاصطناعي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة. وأشارت إلى أن جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تعزز الشراكة بين البيت والمؤسسة، من خلال تشجيع الأهل على مرافقة أبنائهم في رحلة الإبداع.

أخبار ذات صلة
سماء الإمارات تتلألأ بالإبهار وتستقبل 2026 بعروض خيالية
أسعار الوقود لشهر يناير في الإمارات
جمعية النهضة النسائية
رئيس الدولة
الإمارات
دبي
أمينة الطاير
محمد بن زايد
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©