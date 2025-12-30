أمينة الطاير: الأسرة حجر الزاوية في رؤية الإمارات

دبي (الاتحاد)



أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل الأسرة محور التنمية واستدامة الازدهار، والأساس الذي تُبنى عليه نهضة الوطن وتقدمه، يترتب عليها نشأة أجيال واعية قادرة على المضي برؤية الاتحاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً، فهي خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا.

وأضافت بمناسبة تخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة: نحن في جمعية النهضة النسائية بدبي حرصنا على مدى عقود على أن تكون الأسرة بكل أفرادها محوراً رئيساً في جميع خططنا وبرامجنا، فبرامجنا لا تستهدف المرأة بمعزل عن أسرتها، بل ننظر إلى الأسرة على أنها وحدة متكاملة، ندعم الأم في دورها التربوي والقيادي داخل البيت، ونساند الأب شريكاً أساسياً في تنشئة الأبناء، ونوفر للأبناء مساحات آمنة للإبداع والتعلم واكتشاف الذات، ونؤمن بأن الاستثمار في الأسرة هو الاستثمار الأجدى في مستقبل الوطن، إذ من حضن الأسرة تنطلق القيم، وتتجذر الهوية، وتتكون شخصية الأبناء القادرة على الإبداع والعطاء.

وتابعت: «تنفّذ الجمعية منظومة متكاملة من المبادرات الرائدة التي تعنى بتعزيز التماسك الأسري، من برامج الإرشاد والتوجيه الأسري، ودورات التربية الإيجابية، وورش التوعية بقضايا الطفل والشباب، إلى البرامج والفعاليات الثقافية والدينية والتربوية والصحية والتطوعية المختلفة، وتواكب التقدم التقني والذكاء الاصطناعي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة. وأشارت إلى أن جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تعزز الشراكة بين البيت والمؤسسة، من خلال تشجيع الأهل على مرافقة أبنائهم في رحلة الإبداع.