«التقنية العليا»: توقعات باستقطاب 2200 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني

دينا جوني (أبوظبي)



سجّلت كليات التقنية العليا حضوراً لافتاً في استقطاب الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2025-2026، بعد استقبالها نحو 4400 طالب جديد خلال الفصل الدراسي الأول، فيما يُتوقَّع أن تستقطب 2200 طالب إضافي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، في مؤشّر يعكس جاذبية البرامج المطروحة وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، واتساقها مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تمكين الطلبة وتيسير رحلتهم التعليمية.

وأكدت الكليات أن تحسين تجربة الطالب المستجد، يمثّل محوراً أساسياً في منظومتها الأكاديمية، حيث وضعت إجراءات مؤسسية متكاملة تضمن مرافقة الطالب منذ اللحظة الأولى لالتحاقه، وتعزيز جاهزيته للاندماج في البيئة الجامعية، بما يشمل الإرشاد الأكاديمي، والتعريف بالتخصصات، والخدمات، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة. وأوضحت الكليات أن حجم المؤسسة وانتشار فروعها في مختلف إمارات الدولة يفرضان استجابة مرنة تتواءم مع الزيادة السنوية في عدد الملتحقين، لاسيما بعد تطبيق «المسار الأكاديمي المرن» الذي أتاح خيارات تعليمية متعددة للطلبة، تشمل البكالوريوس التطبيقي، وبرنامج «مهارة – المسارات الوظيفية»، الأمر الذي مكّنهم من مواصلة مساراتهم الجامعية بما يتوافق مع مهاراتهم الفردية وطموحاتهم المستقبلية.

وفي إطار دعم الاستقطاب، اعتمدت الكليات منظومة شاملة تبدأ من المرحلة الثانوية عبر برنامج استقطاب الطلبة، وتنظيم فعاليات اليوم المفتوح، والمشاركة في المعارض التعليمية الكبرى، بما يسهم في تعريف الطلبة والمدارس ببرامج الكليات ومتطلبات القبول. كما تتيح الكليات قناة تواصل فعّالة منذ تقديم طلب الالتحاق وحتى استكمال الإجراءات الرسمية عبر نظام الوزارة.



التحول الرقمي

تماشياً مع التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، عزّزت الكليات خدماتها الإلكترونية من خلال نظام إلكتروني للمتابعة يمكّن الطالب من الاطلاع على حالة طلبه دون الحاجة للتواصل المباشر، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الخدمات، التي تدعم الطلبة المستمرين خلال مسيرتهم الأكاديمية، وتساعدهم على استكشاف قدراتهم، ومن أبرزها الأنشطة الطلابية، ولقاءات «مجالس المتعاملين»، ومبادرة «شورك» الرامية إلى إشراك الطلبة في تقييم الخدمات وتطويرها. وأكدت الكليات أن الارتفاع في أعداد الملتحقين، يواكبه العمل الدائم على تحسين الجودة وقياس رضا الطلبة، وإطلاق مبادرات جديدة ترتقي بتجربتهم، بما يعزّز دور الكليات كمؤسسة تعليمية وطنية رائدة، ويستجيب لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير تعليم تطبيقي عالي المستوى يساند مستهدفات الدولة ويزوّد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة.