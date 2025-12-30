الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جيران النبي» يحقق إنجازات نوعية في دعم أيتام «الشارقة للتمكين الاجتماعي»

«جيران النبي» يحقق إنجازات نوعية في دعم أيتام «الشارقة للتمكين الاجتماعي»
31 ديسمبر 2025 02:29

الشارقة (الاتحاد)

حقّق مشروع وقف جيران النبي، الذي أطلقته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، خلال النصف الأول من عام 2025، سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس عمق التفاعل المجتمعي والمؤسسي مع رسالته الإنسانية، وتؤكد مكانته كمبادرة وقفية رائدة تُسهم في تمكين الأيتام وأسرهم وتعزيز مفهوم العطاء المستدام.
وفي هذا السياق، قالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، واهتمامه الراسخ بدعم المبادرات التنموية المستدامة، يأتي هذا المشروع تجسيداً لحرص سموّه على تمكين الإنسان وتعزيز أثر العمل الاجتماعي، بما يرسّخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة. وتابعت السويدي: إن ما تحقق من إنجازات يجسّد وعي المجتمع بأهمية الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم. ونجح المشروع في توسيع نطاق انتشاره المجتمعي عبر تنظيم 30 جولة تعريفية شملت جهات من مختلف القطاعات على مستوى الدولة، أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية الوقف ودوره التنموي.

أخبار ذات صلة
16 ميدالية تزيّن مسيرة أبطال أبوظبي في «آسيا للإبحار الشراعي»
«تنفيذي الشارقة» يشكل اللجنة التنفيذية لتوسيع المدن الصحية
سلطان بن محمد القاسمي
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
الشارقة
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©