«جيران النبي» يحقق إنجازات نوعية في دعم أيتام «الشارقة للتمكين الاجتماعي»

حقّق مشروع وقف جيران النبي، الذي أطلقته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، خلال النصف الأول من عام 2025، سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس عمق التفاعل المجتمعي والمؤسسي مع رسالته الإنسانية، وتؤكد مكانته كمبادرة وقفية رائدة تُسهم في تمكين الأيتام وأسرهم وتعزيز مفهوم العطاء المستدام.

وفي هذا السياق، قالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة: انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، واهتمامه الراسخ بدعم المبادرات التنموية المستدامة، يأتي هذا المشروع تجسيداً لحرص سموّه على تمكين الإنسان وتعزيز أثر العمل الاجتماعي، بما يرسّخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة. وتابعت السويدي: إن ما تحقق من إنجازات يجسّد وعي المجتمع بأهمية الوقف كأداة تنموية مستدامة تسهم في تمكين الأبناء فاقدي الأب وأسرهم، وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم. ونجح المشروع في توسيع نطاق انتشاره المجتمعي عبر تنظيم 30 جولة تعريفية شملت جهات من مختلف القطاعات على مستوى الدولة، أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية الوقف ودوره التنموي.