«الإمارات للتطوير التربوي» تدعم الابتكار في المنظومة التعليمية

أبوظبي (الاتحاد)



شهد عام 2025 حصاداً استثنائياً لكلية الإمارات للتطوير التربوي، التي واصلت ترسيخ مكانتها الدولية كمحور رئيسي لإعداد القيادات التربوية ودعم الابتكار في المنظومة التعليمية، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات وتطلّعاتها نحو التميز في قطاع التعليم. وعلى مدار العام، أطلقت الكلية سلسلة من البرامج الأكاديمية النوعية والمعتمدة دولياً، مكّنت من خلالها آلاف التربويين من اكتساب مهارات تدريس الذكاء الاصطناعي وتوظيف أحدث التقنيات في المدارس الحكومية. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحدّ، فقد أطلقت الكلية مبادرات بحثية وعقدت شراكات استراتيجية عزّزت ريادتها العالمية، وساهمت بشكل فعّال في تطوير الكفاءات التعليمية وتحديث الممارسات التربوية.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «تعكس إنجازات الكلية خلال عام 2025 التزامنا العميق بدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية مبتكرة، وإعداد جيل من القادة والتربويين القادرين على قيادة المدرسة الإماراتية نحو آفاق التميز والريادة العالمية. وقد عملنا على أن تكون برامجنا الأكاديمية ومبادراتنا البحثية وشراكاتنا الاستراتيجية رافداً أساسياً لمسيرة النهضة التعليمية، بما يواكب التحولات العالمية في التعليم، ويعزّز مكانة الدولة كمركز ريادي للابتكار والمعرفة».



تحقيق الترابط المجتمعي

أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي، مبادرة «أهتم» المجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الوالدين في العملية التعليمية، بما يُسهم في تحقيق الترابط المجتمعي وبناء مجتمع متماسك ومزدهر، انسجاماً مع إعلان عام 2025 عام المجتمع في دولة الإمارات، وإيماناً بأهمية دور الوالدين في تعزيز الترابط الأُسري، ودفع عجلة النمو التعليمي لأبنائهم الطلبة.

وعزّزت الكلية مكانتها كوجهة بحثية عالمية رائدة، عبر إنتاج 60 دراسة مفهرسة في قاعدة سكوبس، منها 27 نُشرت في مجلات من المستوى الأول، فيما صُنّف 15% من منشوراتها ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر اقتباساً على مستوى العالم. كما قدّم أعضاء هيئتها الأكاديمية 50 عرضاً دولياً و26 عرضاً إقليمياً، وأبرمت الكلية 23 تعاوناً بحثياً مع جامعات ومؤسسات كبرى، إلى جانب حضورها الفاعل في الشبكات البحثية العالمية، وفي مقدمتها الجمعية العالمية لأبحاث التعليم.

وشهد عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات الالتحاق ببرامج كلية الإمارات للتطوير التربوي، حيث استقبلت الكلية 1795 طلباً خلال النصف الأول من العام، و1048 طلباً في الربع الثالث، من بينها 601 طلب مقدّم من الطلبة الإماراتيين. وفي أغسطس، التحق 651 طالباً جديداً بالفصل الدراسي الأول، فيما استقطبت فترة القبول للعام الأكاديمي 2026-2027 نحو 800 طلب حتى منتصف نوفمبر. كما خرّجت الكلية خلال العام أكثر من 200 طالب وطالبة، قدّموا ما يزيد على 20 أطروحة بحثية في مؤتمرات دولية ووطنية.