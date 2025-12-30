ولي عهد الشارقة: القيادة الرشيدة مهتمة بجميع برامج الطاقة النظيفة

الشارقة (وام)



استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس مجلس الطاقة، أمس، معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

رحّب سمو ولي عهد الشارقة، في بداية اللقاء، بمعالي وزير الطاقة والبنية التحتية، مشيداً سموّه بالتعاون الكبير بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجال الطاقة، مما يُسهم في خدمة مشروعات التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة ببرامج الطاقة النظيفة كافة.