الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة عبد الرحمن النعيمي وفاطمة النعيمي

راشد بن سعود خلال تقديم واجب العزاء (وام)
31 ديسمبر 2025 02:30

عجمان (وام) 

قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن علي بن راشد النعيمي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرميلة بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.
كما قدّم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، فاطمة بنت عبد الرحمن النعيمي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

