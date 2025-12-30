الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الهوية» بدبي تحصل على اعتماد حوكمة الذكاء الاصطناعي

«الهوية» بدبي تحصل على اعتماد حوكمة الذكاء الاصطناعي
31 ديسمبر 2025 02:29

دبي (الاتحاد)

حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً جديداً، بالحصول على الاعتماد الدولي لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي وفق المواصفة العالمية ISO/IEC 42001:2023، بعد اجتياز أعمال التدقيق الخارجي واستيفاء متطلبات المنح من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، والمعتمد من مجلس الاعتماد الهولندي (RvA).
وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن هذا الاعتماد يعكس التزام إقامة دبي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الإدارة تنظر إلى التقنيات الرقمية بوصفها وسيلة لتعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات، ودعم اتخاذ القرار.

