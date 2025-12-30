«الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)



توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضاً آخر بدرجات الحرارة اليوم.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفعاً جوياً من الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بلغ نحو 5 درجات مقارنة بيوم أمس.

وبلغت أقل درجة حرارة مسجلة في الدولة صباح أمس 4.3 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي، في حين كانت أقل درجة حرارة سجلت في الدولة أمس الأول 9 درجات مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وشهد طقس أمس انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة، مع نشاط لحركة الرياح، واضطراب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، حيث أدت رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل إلى 40 كم/ساعة. ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء اضطراب البحر وتجنب السباحة وممارسة الغوص، وتجنب ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية، أثناء اضطراب البحر.

وتفصيلاً، ساد أمس طقس مغبّر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، وانخفاض في درجات الحرارة، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، ادت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة شمالاً وشرقاً، وكان البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان، ووصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام.



طقس صحو

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عُمان.