علوم الدار

قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي

أحمد سيف المهيري لدى الزيارة بحضور كبار الضباط (من المصدر)
31 ديسمبر 2025 02:00

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على متابعة منظومة التطوير المؤسسي، وتعزيز تبني الحلول الابتكارية الداعمة لجودة القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بحضور اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
واطلع معاليه خلال الزيارة، على ممارسات مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي شملت القصص المعرفية، وتحليل وتقييم العمليات والهياكل التنظيمية، إلى جانب استعراض حقوق الملكية الفكرية التي حصلت عليها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وزيارة المختبر التطبيقي والتعرف على آليات اختبار وتطوير الحلول الذكية.
وكان في استقبال معاليه، العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، وعدد من مدراء الإدارات ونوابهم.
وأكد معاليه في ختام الزيارة أهمية مواصلة تطوير منظومات دعم القرار، وتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية، وترسيخ مكانة شرطة أبوظبي نموذجاً رائداً في العمل الشرطي الحديث والمتطور.

 

