شرطة عجمان ترفع الجاهزية الأمنية والمرورية لتأمين احتفالات العام الجديد

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان، اكتمال خططها الأمنية والمرورية الشاملة لتأمين احتفالات العام الميلادي الجديد 2026، في إطار حرصها على تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفالات رأس السنة، خاصة في المناطق السياحية والحيوية، التي تشهد كثافة عالية من الزوّار. وأكد العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، رئيس فريق تأمين الاحتفالات والمناسبات في إمارة عجمان، أن شرطة عجمان سخّرت كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، من خلال تكثيف الوجود الأمني والمروري في المواقع السياحية ومناطق الفعاليات، بنشر 130 دورية أمنية ومرورية ورقيب سير على مدار الساعة، بما يضمن سلامة الجمهور، ويعزز الشعور بالأمن والطمأنينة. وأشار إلى أن الخطة الأمنية لتأمين الفعاليات ترتكز على الاستجابة السريعة، والجاهزية العالية للتعامل مع أي طارئ، إلى جانب تكثيف الرقابة الميدانية، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في إنجاح الاحتفالات دون أي معوقات أمنية أو مرورية. ودعا الجمهور إلى الالتزام بقوانين الدولة واحترام النظام العام، وتجنب السلوكيات السلبية، التي قد تسبب الإزعاج أو تعكر أجواء الاحتفال، مثل الاستخدام المفرط لأبواق المركبات أو التجمعات غير المنظمة، مؤكداً أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن أي مظاهر سلبية أو ملاحظات أمنية عبر خدمة «شارك مع الأمن» المتاحة على تطبيق شرطة عجمان الذكي، والبلاغات الطارئة على الرقم 999. من جانبه، أوضح المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن إدارة المرور على أتمّ الاستعداد لتنظيم حركة السير، والحد من الازدحامات المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق، والتصدي للممارسات المرورية الخاطئة، مثل القيادة بطيش وتهور، أو الاستعراض بالمركبات والدراجات على الطرقات العامة، لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الحوادث والمخالفات. وناشد السائقين، ولا سيما فئة الشباب، بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والقيادة بروح المسؤولية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، متمنياً للجميع احتفالات آمنة وبداية عام جديد يسوده الاستقرار والسلامة.