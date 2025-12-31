حاكم عجمان يستقبل فريق أحمد بن حميد النعيمي بمناسبة فوزه في سباق السلم للدراجات الهوائية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم، في الديوان الأميري، فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي "ABH"، وذلك بمناسبة فوزه في سباق السلم للدراجات الهوائية، وتحقيقه ستة ألقاب من أصل سبعة سباقات ضمن منافسات البطولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي اللافت، الذي عكس روح العزيمة والانضباط والاحتراف، مؤكدًا أن ما حققه الفريق يعكس النهج الراسخ في دعم الشباب، وتمكينهم من تطوير قدراتهم، وتحفيزهم على التميّز في مختلف الميادين.

وأشار سموه إلى الدور المهم الذي تضطلع به الرياضة في بناء الشخصية المتوازنة، وتعزيز قيم الالتزام والعمل الجماعي، مثمّنًا الجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، وما قدّموه من صورة مشرّفة تعكس وعيًا رياضيًا ومسؤولية عالية.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إن هذا الإنجاز يؤكد أن شباب الإمارات قادرون على تحقيق التفوّق حين تتوافر لهم البيئة الداعمة، والعمل المنظم، والثقة بقدراتهم.

وأضاف سموه أن الرياضة تمثل مدرسة تُغرس فيها قيم الانضباط والمثابرة وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن ما قدّمه فريق "ABH" يجسّد نموذجًا إيجابيًا يُحتذى في العمل بروح الفريق الواحد.

من جانبه، أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان على حفاوة الاستقبال والدعم المتواصل، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثّل دافعًا معنويًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال إن الفوز بستة ألقاب من أصل سبعة هو ثمرة جهد جماعي وعمل منظم، ومسؤولية مضاعفة لمواصلة التميّز.

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالرياضة بوجه عام، وبسباق السلم للدراجات الهوائية على وجه الخصوص، مؤكدًا أن هذا الدعم والرعاية أسهما في ترسيخ مكانة السباق كحدث وطني بارز، ومنحاه بعدًا تنافسيًا يعزّز قيم الانضباط وروح التحدي بين الرياضيين.

ويُعد سباق السلم للدراجات الهوائية من أبرز السباقات الوطنية، حيث تُقام منافساته سنويًا، وشهدت نسخته العاشرة مشاركة نخبة من الدراجين المواطنين، وتضمنت سباقات متعددة، من بينها سباق الهواة لمسافة 158 كيلومترًا، انطلق من أكاديمية شرطة دبي وصولًا إلى محمية المرموم في منطقة سيح السلم، تحت شعار الأمن والأمان.

ويأتي هذا الاستقبال تقديرًا للإنجاز الذي حققه فريق " ABH" في البطولة، حيث توّج الدراج هلال الحربي بالمركز الأول في سباق الهواة لمسافة 158 كيلومترًا بعد أداء قوي وثابت، فيما حلّ راشد محمد البلوشي في المركز الثاني، وجاء سعيد محمد إبراهيم حسن ثالثًا.

كما حقق الفريق المركز الأول في الترتيب العام للفرق، إلى جانب فوز الدراج سعد علي البلوشي بالمركز الأول في فئة فوق 40 عامًا، في إنجاز يعكس الجاهزية العالية والعمل الجماعي الذي ميّز مشاركة الفريق في المنافسات.

حضر اللقاء الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين.