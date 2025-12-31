الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس غائم وانخفاض آخر بدرجات الحرارة

31 ديسمبر 2025 18:21

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث الصغرى 3.5 درجة مئوية على جبل جيس، كما أدى إلى نشاط لحركة الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، وصل إلى 9 أقدام في العمق.
وأشارت النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد إلى أن ساد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكُل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكُل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان..
ويشير المركز إلى أن طقس الجمعة صحو إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكُل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الطقس
الإمارات
