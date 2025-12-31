الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وصول سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش محمّلة بالمساعدات الإغاثية لقطاع غزة

وصول سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش محمّلة بالمساعدات الإغاثية لقطاع غزة
31 ديسمبر 2025 18:38

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصلت سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، محمّلةً بمساعدات إنسانية وإغاثية مخصصة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك بحضور سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
وتحمل السفينة على متنها مساعدات متنوعة بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن، تشمل مواد غذائية أساسية، ومستلزمات إيواء وكسوة شتوية، إضافة إلى مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء، وذلك استجابةً للاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع.
وساهم في تجهيز حمولة السفينة عدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في صورة تعكس تكامل الجهود الوطنية وتكاتف مؤسسات العمل الإنساني، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي الهادفة إلى سرعة إيصال الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى المعايير الإنسانية والتنظيمية.
وجرى لدى وصول السفينة إلى ميناء العريش استلامها من قبل الجهات المختصة، وبدء إجراءات تفريغ المساعدات الإنسانية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين.
وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، استمرار التزامها الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الجهود الإغاثية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
قطاع غزة
الإمارات
