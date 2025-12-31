محمد بن راشد: كل عام والإمارات والعالم بخير

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دولة الإمارات والعالم بمناسبة العام الجديد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « كل عام والإمارات بخير.. كل عام والإمارات في رخاء واستقرار وأمن وازدهار.. كل عام والعالم بخير وإلى خير.. وتمنياتنا للجميع في العام الجديد بالسعادة والتوفيق والنجاح».

وأضاف سموه: «نتفاءل بعام جديد.. ونتفاءل بأفضل عام سيمر على بلادنا بإذن الله.. عام مليء بالإنجاز العملي والتفوق الاقتصادي والتعاون الدولي والازدهار لشعبنا الكريم».