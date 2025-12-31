الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
حمدان بن محمد: نبارك لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبنا العزيز بمناسبة العام الجديد

31 ديسمبر 2025 21:00

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العام الجديد.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبنا العزيز بمناسبة العام الجديد 2026، ونسأل الله أن يجعله عام خير ونماء وازدهار، وأن ينعم فيه العالم بالأمن والسلام والاستقرار».
وأضاف سموه: «عام جديد نبدؤه مستندين إلى ما تحقق من إنجازات، لنواصل البناء من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وستبقى قيمنا الأصيلة وتكاتف مجتمعنا مصدر قوتنا وفخرنا.. طموحاتنا بلا حدود، والقادم أفضل دائماً في دولتنا، فهنا تُصنع الريادة، ويُبنى المستقبل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
