حمدان بن محمد: نبارك لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبنا العزيز بمناسبة العام الجديد

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العام الجديد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبنا العزيز بمناسبة العام الجديد 2026، ونسأل الله أن يجعله عام خير ونماء وازدهار، وأن ينعم فيه العالم بالأمن والسلام والاستقرار».

وأضاف سموه: «عام جديد نبدؤه مستندين إلى ما تحقق من إنجازات، لنواصل البناء من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وستبقى قيمنا الأصيلة وتكاتف مجتمعنا مصدر قوتنا وفخرنا.. طموحاتنا بلا حدود، والقادم أفضل دائماً في دولتنا، فهنا تُصنع الريادة، ويُبنى المستقبل».