مستشفى القاسمي يجري تدخلاً جراحياً دقيقاً لإنقاذ متسابق عالمي عقب حادث في «جائزة الشارقة الكبرى»

نجحت الفرق الطبية المتخصصة في مستشفى القاسمي بالشارقة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ المتسابق الأسترالي دامون كوهين، سائق فريق «F1H2O»، عقب تعرضه لإصابة بالغة إثر حادث خلال جولات التأهيل لسباق «جائزة الشارقة الكبرى» للزوارق السريعة.

واستقبل المستشفى المتسابق بشكل عاجل بعد انقلاب زورقه، حيث أظهرت الفحوصات إصابته بكسور معقدة في الفقرات القطنية شكّلت تهديداً لوظائفه العصبية. وعلى الفور، باشر فريق طبي متعدد التخصصات إجراء عملية دقيقة لترميم الفقرات المصابة وتحرير القناة الشوكية وتثبيت الكسور.

وتكللت العملية بالنجاح، واستقرت حالة المصاب الصحية، حيث يتلقى حالياً الرعاية التأهيلية اللازمة، مع توقع خروجه من المستشفى خلال الأيام المقبلة.