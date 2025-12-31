الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تحتفل بتخريج دورات التأهيل الشرطي من العنصر النسائي

الحضور في صورة جماعية خلال حفل التخريج (من المصدر)
1 يناير 2026 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم (64)، بإدارة التأهيل الشرطي - العين، التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وهنّأ العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الخريجات بانضمامهن لمنظومة العمل الشرطي والأمني، واستكمالهن للبرامج التدريبية الخاصة بالدورة بنجاح، والتي تنوعت برامجها التدريبية بين علوم أكاديمية، ولياقة بدنية، وعلوم عسكرية، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للأكاديمية، والتي تحرص على تأهيل الكوادر البشرية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة، لتحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وثمّن المسؤولية الأمنية للخريجات، وحرصهن على متابعة المستجدات بمجالات عملهم، والوصول إلى مستويات متقدمة في التعامل مع الحدث الأمني من خلال السيناريوهات المختلفة، وزيادة الوعي والحسّ الأمني، ومهارات التواصل والاتصال، والتعامل مع الحالات الطارئة وغيرها، موضحاً أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري، والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن.
وفي ختام الحفل، سلّم الخريجات الشهادات، متمنياً لهن مزيداً من التقدم والنجاح.

الحضور

أخبار ذات صلة
«دوري أدنوك».. «ملوك التعادل» يتحركون في «دائرة مُغلقة»!
«صحة أبوظبي» و«معاً» تعلنان فتح باب التقدم لمنح صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية

حضر التخريج العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، والمقدم راشد خليفة الشامسي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من الضباط.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
العين
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©