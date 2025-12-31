«شرطة أبوظبي» تحتفل بتخريج دورات التأهيل الشرطي من العنصر النسائي

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم (64)، بإدارة التأهيل الشرطي - العين، التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وهنّأ العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الخريجات بانضمامهن لمنظومة العمل الشرطي والأمني، واستكمالهن للبرامج التدريبية الخاصة بالدورة بنجاح، والتي تنوعت برامجها التدريبية بين علوم أكاديمية، ولياقة بدنية، وعلوم عسكرية، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للأكاديمية، والتي تحرص على تأهيل الكوادر البشرية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإكسابهم الخبرات والمعارف، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة، لتحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وثمّن المسؤولية الأمنية للخريجات، وحرصهن على متابعة المستجدات بمجالات عملهم، والوصول إلى مستويات متقدمة في التعامل مع الحدث الأمني من خلال السيناريوهات المختلفة، وزيادة الوعي والحسّ الأمني، ومهارات التواصل والاتصال، والتعامل مع الحالات الطارئة وغيرها، موضحاً أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري، والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن.

وفي ختام الحفل، سلّم الخريجات الشهادات، متمنياً لهن مزيداً من التقدم والنجاح.



الحضور

حضر التخريج العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، والمقدم راشد خليفة الشامسي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من الضباط.