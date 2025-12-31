الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورش متنوعة في مخيم «شتاكم في المجالس»

مشاركون خلال الورش (وام)
1 يناير 2026 01:54

أبوظبي (وام)

اختتمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، المخيم الشتوي تحت شعار «شتاكم في المجالس»، بتنظيم مجموعة من الفعاليات والورش الثقافية والتراثية الممتعة. وتم تنظيم الفعاليات في المجالس بمناطق مختلفة في إمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2025، بالتعاون مع عدد من الجهات. وتضمنت أجندة المخيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، منها: عروض تراثية حية، مثل العيّالة، والعرض العسكري، والألعاب التفاعلية والثقافية. وساهمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدورٍ بارز في إثراء المخيم، عبر مشاركة فرقتها العسكرية الخيّالة، وعروض الكلاب البوليسية، وتقديم عروض ومسابقات نوعية تشمل «شرطة الأطفال».

دورات تدريبية 
صاحب المخيمَ الشتوي في المجالس «شتاكم في المجالس» ورشٌ متنوعةٌ، مثل دورات تدريبية مقدمة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن الوقاية من الحرائق والإصابات والإسعافات الأولية.
وتم تقديم ورش توعوية وتثقيفية متخصصة في الثقافة المالية بعنوان «برنامج الرفاهية المالية للأسرة»، بتقديم من برنامج زود «مبادرة إماراتية للاستدامة والرفاهة المالية»، وورش توعوية عن صحة الأسنان للأطفال بتقديم من دائرة الصحة.

أخبار ذات صلة
«صحة أبوظبي» و«معاً» تعلنان فتح باب التقدم لمنح صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحقق إنجازات نوعية في 2025
مجالس أبوظبي
أبوظبي
ديوان الرئاسة
التراث
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©