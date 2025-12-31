ورش متنوعة في مخيم «شتاكم في المجالس»

أبوظبي (وام)



اختتمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، المخيم الشتوي تحت شعار «شتاكم في المجالس»، بتنظيم مجموعة من الفعاليات والورش الثقافية والتراثية الممتعة. وتم تنظيم الفعاليات في المجالس بمناطق مختلفة في إمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2025، بالتعاون مع عدد من الجهات. وتضمنت أجندة المخيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، منها: عروض تراثية حية، مثل العيّالة، والعرض العسكري، والألعاب التفاعلية والثقافية. وساهمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدورٍ بارز في إثراء المخيم، عبر مشاركة فرقتها العسكرية الخيّالة، وعروض الكلاب البوليسية، وتقديم عروض ومسابقات نوعية تشمل «شرطة الأطفال».



دورات تدريبية

صاحب المخيمَ الشتوي في المجالس «شتاكم في المجالس» ورشٌ متنوعةٌ، مثل دورات تدريبية مقدمة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن الوقاية من الحرائق والإصابات والإسعافات الأولية.

وتم تقديم ورش توعوية وتثقيفية متخصصة في الثقافة المالية بعنوان «برنامج الرفاهية المالية للأسرة»، بتقديم من برنامج زود «مبادرة إماراتية للاستدامة والرفاهة المالية»، وورش توعوية عن صحة الأسنان للأطفال بتقديم من دائرة الصحة.