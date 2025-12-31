الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
سيف بن زايد: مع إشراقة عامٍ جديد نرفع أطيب التبريكات وأصدق الأمنيات لقيادتنا الرشيدة

31 ديسمبر 2025 23:45

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن مع إشراقة عامٍ جديد، نرفع أطيب التبريكات وأصدق الأمنيات لقيادتنا الرشيدة.
وكتب سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مع إشراقة عامٍ جديد، نرفع أطيب التبريكات وأصدق الأمنيات لقيادتنا الرشيدة، التي تمضي بالإمارات بثباتٍ وعزم نحو آفاقٍ أوسع من الازدهار والتقدم، ولأبناء هذا الوطن الأوفياء، رمز الولاء والتلاحم، ولكل من يعيش على أرضها المباركة التي تتجسد فيها روح الطموح والعمل».
وأضاف سموه: «نسأل الله القدير أن يكون عام 2026 عامًا تتعاظم فيه منجزات الإمارات في ميادين النهضة والإنسانية، وأن يفيض بالخير والسلام والطمأنينة على بلادنا، وعلى العالم أجمع».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
السنة الميلادية الجديدة
